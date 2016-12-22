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СМИ узнали о расчетах стрелка из Лас-Вегаса перед атакой
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СМИ узнали о расчетах стрелка из Лас-Вегаса перед атакой
Стрельба в Лас-Вегасе, 04:56
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СМИ узнали о расчетах стрелка из Лас-Вегаса перед атакой

Лас-вегасский стрелок Стивен Пэддок, перед тем, как открыть огонь по толпе перед отелем Mandalay Bay сделал точные расчеты, с целью сделать расстрел более эффективным. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на слова полицейских, штурмовавших убежище стрелка.

По их словам, на тумбочке в номере, откуда Пэддок вел огонь, лежал лист бумаги, на котором стрелок рассчитывал параметры стрельбы. «Он написал расстояние, высоту, на которой он был, падение пули за время прохождения дистанции до толпы. Он все это записал и рассчитал, так что он точно знал, как стрелять, чтобы поразить цели», — рассказал один из полицейских.

Рассчеты потребовались, поскольку Пэддок вел огонь со значительной дистанции. Он стрелял с 32-го этажа гостиницы, с расстояния более 350 м.

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Стрельба в Лас-Вегасе произошла 2 октярбря. Пэддок из автоматической винтовки начал стрелять из номера отеля по толпе, которая собралась на фестиваль кантри-музыки. Перед тем, как полиция ворвалась в номер, он покончил с собой. Жертвами стрелка стали 59 человек, более 500 были ранены. В номере Пэддока были обнаружены 23 единицы стрелкового оружия, в том числе копии автомата Калашникова.

Теги: США , стрельба , Лас-Вегас
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