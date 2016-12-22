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Глава «Газпрома» отреагировал на смерть спортивного директора «Зенита»
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Глава «Газпрома» отреагировал на смерть спортивного директора «Зенита»
Общество, 03:47
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Глава «Газпрома» отреагировал на смерть спортивного директора «Зенита»

Смерть спортивного директора клуба «Зенит» Константина Сарсании является «невосполнимой потерей» для всего российского футбола. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, чьи слова приводятся на сайте футбольного клуба.

Миллер выразил свои соболезнования родным и близким Сарсании. «От нас ушел очень светлый и открытый человек. Невероятно талантливый, одаренный и энергичный. Настоящий профессионал, искренне влюбленный в свое дело», — заявил он.

По мнению главы компании, смерть Сарсании — это утрата для российского спорта. «Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех, кто знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола», — сказал Миллер.

Константин Сарсания умер в возрасте 49 лет. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Сарсания стал футболистом еще в советский период. Он был воспитанником школы московского «Динамо». В 1990-1993 гг. Сарсания играл во французских клубах «Дюнкерк» и «Армантьер». После окончания карьеры футболиста он стал спортивным менеджером. Работал с командами «Алания», «Химки», «Динамо», был советником главы РФС Сергея Фурсенко. В мае 2017 года он стал спортивным директором футбольного клуба Санкт-Петербурга.

Теги: Газпром , «Зенит»
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