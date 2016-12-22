В Саудовской Аравии три человека погибли при атаке на королевский дворец

В Саудовской Аравии мужчина, вооруженный автоматом Калашникова, напал на королевский дворец в Джидде, сообщает телеканал «Аль-Арабия». В результате погибли двое охранников, нападавший убит.
Мужчина атаковал пост охраны у дворца, подъехав к нему на машине Hyundai. В результате двое охранников были убиты, трое ранены. При себе у нападавшего был автомат и три бутылки с зажигательной смесью.
Как пишет саудовское государственное информационное агентство SPA, нападавший атаковал пост охраны примерно в 15:15 по местному времени. Правоохранительные органы установили его личность. Нападение совершил 28-летний поданный королевства Мансур бин Хассан Аль-Амери. Как пишет «Аль-Джазира» со ссылкой на заявление МВД королевства, ранее нападавший не был судим. Правоохранительным органам не известно о его связи с какими-либо экстремистскими группировками.
Джидда является вторым по размеру городом в Саудовской Аравии после столицы Эр-Рияда и расположена на побережье Красного моря. Королевский дворец Дар ас-Салям в Джидде является одной из резиденций саудовского короля, где также расположена его канцелярия.находится в Москве. Это первый в истории официальный визит главы этого государства в Россию.