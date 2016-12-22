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Умер лингвист и академик РАН Вячеслав Иванов
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Умер лингвист и академик РАН Вячеслав Иванов
Общество, 01:32
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Умер лингвист и академик РАН Вячеслав Иванов

Советский и российский лингвист, академик РАН Вячеслав Иванов умер на 89 году жизни. Об этом говорится на сайте Института мировой культуры МГУ.

Вячеслав Иванов родился в 1929 году в Москве. В 1951 году он окончил романо-германское отделение филфака МГУ. В МГУ он защитил кандидатскую диссертацию. В 1958 году его уволили из Московского университета из-за его поддержки романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».  С 1961 по 1989 года он заведовал сектором структурной типологии Института славяноведения и балканистики. В 1989 году он стал директором Библиотеки иностранной литературы.  В этом же году он стал профессором Кафедры славянских языков и литератур Стэнфордского университета в США и директором Института мировой культуры в МГУ. С 2003 года Иванов возглавлял Русскую антропологическую школу при РГГУ. С 2000 года он являлся академиком РАН.

Иванов преподавал в России и США, был членом Британской академии, Американской академии искусств и наук, Американского философского общества и профессором Калифорнийского университета. Всего он опубликовал более 1,5 тыс. научных работ.

Теги: РАН , МГУ , РГГУ
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