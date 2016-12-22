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Навальный оценил результаты акций протеста в России
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Навальный оценил результаты акций протеста в России
Политика, 01:07
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Навальный оценил результаты акций протеста в России

Оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся сейчас под арестом, позитивно оценил ход акций протеста в России. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на слова корреспондента, посетившего Навального.

По словам корреспондента, Навальный отметил, что акции были сделаны «на скорую руку». Вместе с тем, для такого уровня организации, их результат оказался хорошим. Навальный подчеркнул, что его штаб готов оказать помощь всем задержанным, хотя у него нет для этого больших возможностей. «Стараемся как можем», — сказал Навальный.

Большое число молодых людей среди участников акций политик связал с тем, что информация о протесте распространяется через Интернет. Также он подтвердил, что после выхода из-под ареста намерен продолжить агитационную кампанию.

Акция в поддержку Навального в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж Еще 12 фото
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Акции сторонников Алексея Навального прошли по всей стране 7 октября, в день рождения Владимира Путина. В Санкт-Петербурге по оценкам ГУВД на несанкционированную акцию на Марсовом поле собрались около 1 тыс. человек. В Москве, по оценкам полиции, на Тверскую вышли около 700 человек. Вместе с тем, в штабе Навального оценили число участников несанкционированной акции в Москве в 3 тыс. человек. В столице участники протеста направились на Манежную площадь.

Акция протеста сторонников Навального в Москве. Фоторепортаж Еще 10 фото
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Всего, по данным «ОВД-Инфо», во время акций 7 откября в России были задержаны 271 человек. В Санкт-Петербурге полиция сообщила о 38 задержанных активистах, которые вскоре были отпущены.

Теги: акции протеста , Алексей Навальный
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