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Первая жена Трампа отказалась стать послом США в Чехии
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Первая жена Трампа отказалась стать послом США в Чехии
Политика, 00:48
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Первая жена Трампа отказалась стать послом США в Чехии

Бывшая жена президента США Ивана Трамп (Зельничкова) отказалась стать послом США в Чехии, поскольку не захотела лишиться своего образа жизни. Об этом она рассказала телеканалу CBS.

По словам Иваны, предложение поступило ей от самого бывшего супруга. «Ивана, если ты этого хочешь, я дам тебе такую возможность», — передала она слова Трампа. Однако Ивана не стала соглашаться с таким предложением. «Мне нравится моя свобода. Мне нравится делать то, что я хочу делать, идти туда, куда я хочу пойти, с кем бы я ни хотела. И я могу позволить себе свой образ жизни. Зачем мне уезжать и прощаться с Майами зимой, сказать «до свидания» Сан-Тропе летом, и попрощаться с весной в Нью-Йорке? У меня идеальная жизнь», — рассказала она.

По ее словам, Трамп также советовался с ней по поводу использования Twitter. Ивана одобрила то, как ее бывший муж использует социальную сеть. «Я думаю, тебе нужно использовать Twitter. Это новый способ общения. Если ты хочешь, чтобы твои слова были переданы правильно, без их пересказа в The New York Times, где переврут каждое твое слово, это правильный способ», — передала Ивана слова, сказанные президенту.

Ивана Зельничкова родилась в Чехии, в городе Злин. В Чехословакии она была спортсменкой-лыжницей. Однако позднее она переехала в США, где познакомилась с Дональдом Трампом. В 1977 году они поженились. У них родились трое детей — Дональд Трамп-младший, Иванка и Эрик. Иванка сейчас работает в качестве советника своего отца в Белом доме.

Теги: США , Чехия , Дональд Трамп
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