В Ярославле задержали двух участников акции в поддержку Навального

В Ярославле задержали двух участников акции в поддержку Алексея Навального, заявил адвокат Сергей Голубенков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Два участника акции получили административное задержание на трое суток по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Суд должен пройти в понедельник», — рассказал агентству адвокат.

​Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального прошла в центре Ярославля в 18:00 на Советской площади. Сторонники политика считают акцию согласованной, так как чиновники не предложили альтернативного места и времени проведения акции. После того как участников задержали, они прошли к зданию Кировского отдела полиции с пикетом. Тогда полиция стала задерживать и их. Как сообщили агентству активисты штаба Навального в Ярославле, среди задержанных есть несовершеннолетние.

Власти и правоохранительные органы задержания не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге за призывы к несанкционированным акциям Октябрьский суд города оштрафовал двух активистов местного штаба Навального на 20 тыс. руб каждого.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли в 90 городах России, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве. Часть митингов не была согласована местными властями. Задержания участников акций прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Перми, Якутске и других городах.

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