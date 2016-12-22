Илья Яшин стал главой совета депутатов Красносельского района Москвы

Лидер движения «Солидарность» Илья Яшин избран главой совета депутатов Красносельского района столицы, сообщает политик в своем Twitter.

Он отметил, что за его кандидатуру проголосовали семь депутатов. Еще три голоса отдали за кандидата от партии «Единая Россия».

О намерении объединить независимых депутатов 11 сентября заявили Яшин и Дмитрий Гудков. Яшин объявил о победе движения «Солидарность» на выборах в Красносельском районе столицы 14 сентября. Семь мандатов достались депутатам от движения, три — «Единой России». Также о своей победе в муниципальных выборах заявил сотрудник и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар.

Илья Яшин — российский политик и оппозиционер — начал политическую деятельность в молодежном отделении партии «Яблоко» в 2000 году. В 2005 году стал членом координационного совета молодежного объединения «Оборона». Тогда же впервые баллотировался на выборах муниципальных депутатов по Университетскому району столицы. В 2008 году исключен из «Яблока» и учредил движение «Солидарность». В 2010 году, не покидая «Солидарности», вступил в учрежденную тогда «Партию народной свободы» (ПАРНАС). Принимал активное участие в протестных акциях 2011-2012 годов. В 2016 году Яшин вышел из ПАРНАСа.





