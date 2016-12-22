Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,43 58,03 EUR Нал. 68,54 68,03 USD Бирж. 58,19 +0,49 EUR Бирж. 68,28 +0,76 USD ЦБ. 57,76 +0,18 EUR ЦБ. 67,53 -0,24 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 4352,06 -11,46 ММВБ 2093,86 +0,27% РТС 1134,30 -0,85% Brent 55,68 -2,30% DJIA 22773,67 -0,01% Nasdaq 6590,18 +0,07% FTSE 7522,87 +0,20%
В Якутске полицейские избили студента на акции в поддержку Навального
Лента новостей
Глава Киргизии прочил погибшего вице-премьера в президенты 15:49, Политика Toro Rosso объявила о возвращении Даниила Квята в «Формулу-1» 15:29, Спорт В Москве начались задержания сторонников Навального 15:05, Политика СК начал проверку по факту смерти солиста филармонии Иркутска на концерте 14:47, Общество Королю Саудовской Аравии присвоили звание почетного доктора МГИМО 14:19, Политика В Генштабе заявили о непопулярности альтернативной службы в России 14:19, Общество В Москве началась акция в поддержку Навального 14:17, Политика В женском теннисе в седьмой раз за год сменится лидер рейтинга 14:11, Спорт СК начал проверку после смерти сотрудника авиакомпании в Шереметьево 14:06, Общество Полиция в Самаре задержала участников акции в поддержку Навального 13:34, Политика В Берлине появилось граффити с изображением Путина 13:09, Общество В Дании полиция обнаружила части тела погибшей шведской журналистки 13:08, Общество Учи язык и путешествуй: Британский Совет зовет на выставку образования 13:04, РБК и British Council Порошенко подписал указ о контрразведке и закон о статусе Донбасса 12:51, Политика В чемпионате России по футболу произошла вторая тренерская отставка 12:32, Спорт Опубликовано видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии 12:19, Политика Лукашенко поздравил Путина с днем рождения 12:11, Общество В России начались акции сторонников Алексея Навального 11:46, Политика Медведев присудил премии в области науки 26 молодым ученым 11:34, Общество 100% легально: «Мастерчейн» — первый юридически чистый блокчейн в России 11:26, РБК и Ассоциация ФинТех Российский вратарь установил клубный рекорд в НХЛ 11:26, Спорт СМИ узнали о миллионных доходах и страсти к казино стрелка из Лас-Вегаса 11:22, Общество Как экс-музыкант переключился на столы для геймеров 11:00, Технологии и медиа Минобороны заявило о ликвидации полевых командиров ИГ с Северного Кавказа 10:52, Политика Определились 11 участников ЧМ-2018 по футболу в России 10:36, Спорт В жилом доме в Киеве прогремел взрыв 10:31, Общество Кадыров поздравил Путина словами о «могущественной империи» 10:10, Политика В Киргизии возбудили дело после гибели вице-премьера в ДТП 10:08, Общество
В Якутске полицейские избили студента на акции в поддержку Навального
Политика, 16:05
0
В Якутске полицейские избили студента на акции в поддержку Навального

В Якутске полицейские избили участника несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, студента Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, рассказал РБК активист общественного движения «Народная воля» Эрэл Васильев. По его словам, во втором отделении полиции Якутска трое сотрудников полиции избили студента, после чего его отвезли в сопровождении полиции в Республиканскую больницу № 2.«Ему выбили зубы и сломали нос», — рассказал активист.

По его словам, «студент ругался с полицейскими, но физически не провоцировал их».

В России начались акции сторонников Алексея Навального
Политика

Кроме того, Васильев сообщил РБК, что на акции задержаны 15 человек, в том числе координатор штаба Навального Анатолий Ноговицин. По его словам, задержания происходили без составления протоколов и понятых. Васильев добавил, что у задержанных отняли мобильные телефоны.

В сообществе «ВКонтакте» «Команда Навального. Якутск» подтверждают задержание своего координатора.

Во втором отделе полиции Якутска опровергли информацию об избиении студента в отделе. «В отделе избиения не было. Не могу сказать точно, сколько задержанных [было на акции]», — сообщил дежурный отдела полиции.

По данным местного портала Sakha.Life, акция в Якутске не согласована с местными властями.

В субботу 7 октября акции в поддержку Алексея Навального прошли в 90 городах. В Перми задержан координатор штаба Максима Жилина, в Ставрополе — Ивана Танского, в Санкт-Петербурге — Дениса Михайлова.

Теги: митинг , задержания , Алексей Навальный , избиение , Якутск , Полиция
Главное
В Генштабе заявили о непопулярности альтернативной службы в России Общество
Материалы по теме
В Москве начались задержания сторонников Навального Политика
В Москве началась акция в поддержку Навального Политика
Полиция в Самаре задержала участников акции в поддержку Навального Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку