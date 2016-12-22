В Якутске полицейские избили студента на акции в поддержку Навального

В Якутске полицейские избили участника несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, студента Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, рассказал РБК активист общественного движения «Народная воля» Эрэл Васильев. По его словам, во втором отделении полиции Якутска трое сотрудников полиции избили студента, после чего его отвезли в сопровождении полиции в Республиканскую больницу № 2.«Ему выбили зубы и сломали нос», — рассказал активист.

По его словам, «студент ругался с полицейскими, но физически не провоцировал их».

Кроме того, Васильев сообщил РБК, что на акции задержаны 15 человек, в том числе координатор штаба Навального Анатолий Ноговицин. По его словам, задержания происходили без составления протоколов и понятых. Васильев добавил, что у задержанных отняли мобильные телефоны.

В сообществе «ВКонтакте» «Команда Навального. Якутск» подтверждают задержание своего координатора.

Во втором отделе полиции Якутска опровергли информацию об избиении студента в отделе. «В отделе избиения не было. Не могу сказать точно, сколько задержанных [было на акции]», — сообщил дежурный отдела полиции.

По данным местного портала Sakha.Life, акция в Якутске не согласована с местными властями.

В субботу 7 октября акции в поддержку Алексея Навального прошли в 90 городах. В Перми задержан координатор штаба Максима Жилина, в Ставрополе — Ивана Танского, в Санкт-Петербурге — Дениса Михайлова.