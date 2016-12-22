СК начал проверку по факту смерти солиста филармонии Иркутска на концерте

Следственный комитет начал проверку после смерти во время концерта солиста Иркутской областной филармонии Михаила Клейна. Об этом говорится на сайте СК по региону.

Как сообщают следователи, они обратили внимание на информацию в СМИ о том, что мужчина скончался из-за не оказанной вовремя медицинской помощи. По данным правоохранителей, у мужчины случился сердечный приступ, а скорая помощь приехала на вызов только через 45 мин.

Ранее, 4 октября, «Интерфакс» сообщал о том, что заслуженный артист России скончался во время концерта в органном зале прямо за роялем, исполняя свое собственное сочинение. Прощание с музыкантом состоится в субботу, 7 октября.