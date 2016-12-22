В Москве за день поступили 130 сообщений о минировании

В Москве в пятницу, 6 октября, поступило 130 сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщили источники «РИА Новости» в экстренных службах города и источники в правоохранительных органах ТАСС.



По данным собеседника ТАСС, всего из зданий в столице были эвакуированы около 100 тыс. человек. Источники агентства отметил, что сообщения об угрозах взрывов продолжают поступать.

Собеседник «РИА Новости» сказал, что точное число эвакуированных в Москве неизвестно.

В пятницу, 6 октября, пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Тимур Соцкий сообщил РБК, что были эвакуированы четыре вокзала в Москве, а именно Ярославский, Курский, Белорусский и Казанский. Кроме того, с 9:52 мск стали поступать сообщения о минировании школ, детских садов и административных зданий. В результате были эвакуированы несколько тысяч человек.

Кроме того, звонки об угрозах взрывов поступали в три московских аэропорта — Внуково, Шереметьево и Жуковский. Информация о взрывных устройствах не подтвердилась, и воздушные гавани продолжили работать в штатном режиме.

Также люди были выведены из гостиницы Marriott Grand Hotel, торговых центров «Атриум», «IKEA Теплый стан», «Мега Белая дача», «Метрополис», «Парус» и «Океания», из Московского авиационного института и Российского государственного гуманитарного университета. Также производилась эвакуация здания на Новом Арбате, где находится редакция «Эха Москвы», Аналитического центра при правительстве и Мосгордумы. К вечеру более 350 человек были выведены из спорткомплекса «Лужники, а более 1. тыс. — из делового центра «Москва-Сити»

С начала сентября по России прокатилась волна анонимных звонков, в результате которой в разных городах проходили массовые эвакуации. Ни одного взрывного устройства в зданиях не были найдены. В четверг, 5 октября, глава ФСБ Александр Бортников заявил, что за ложными сообщениями стоят четыре гражданина России, которые находятся за рубежом. По его словам, у них есть пособники на российской территории. Где именно находятся подозреваемые, Бортников не уточнил.