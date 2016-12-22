Правительственные войска Сирии вошли в западную часть города Маядин

Правительственные войска президента Сирии Башара Асада вошли в западную часть города Маядин и взяли под свой контроль бункеры боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Как сообщили телеканалу в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, армия Асада также захватила городской рынок и цитадель Аль-Рахба. Крепость была построена во второй половине IX века и расположена на западном берегу реки Евфрат. Аль-Маядин находился под контролем «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Возле города Маядин находилась исследовательская мастерская по созданию боевых дронов ИГ. Она была уничтожена во время авиаударов антитеррористической коалиции во главе с США 12, 13 и 14 сентября. Тогда же коалиция ликвидировала трех высокопоставленных боевиков ИГ, которые конструировали боевых дронов. Речь идет о террористах Абу Муадх ал-Туниси, Саджид Фарук Бабаре и Абу Слмане.

Сирийские войска продвинулись в Маядин после штурма города Дейр-эз-Зора. В конце сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что город будет освобожден «в течение недели». Однако тогда же главный представитель газовой компании SGC в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид заявил, что более 80% нефтяных месторождений всё еще подконтрольны ИГ. Сегодня, 6 октября, Конашенков сообщил, что ИГ контролирует менее 10% сирийской территории.