Испанская Gas Natural перенесет юридический адрес из Барселоны в Мадрид

Совет директоров энергетической компании Gas Natural Fenosa решил перенести юридический адрес штаб-квартиры из каталонской Барселоны в Мадрид. Решение связано с нестабильной политической ситуацией в Каталонии, из-за которой в регионе в регионе сложилась юридическая неопределенность. Об этом сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на коммюнике, которое компания направила Национальной комиссии по фондовому рынку (CNMV).

Gas Natural ведет деятельность более чем 30 странах мира. Ее чистая прибыль за первое полугодие составила €550 млн, EBITDA — €2,1 млн. Основным акционером компании является группа Criteria CaixaCorp​ (в нее входит CaixaBank), ей принадлежит 24,4% акций компании. Президент Gas Natural — испанский бизнесмен Рафаэль Вилласека.

Совет министров Испании принял в пятницу закон, который облегчает перенос юридического адреса из Каталонии в другие регионы страны, отмечает издание. Он вводит упрощенную процедуру смену адреса, теперь для этого достаточно решения совета директоров. Цель закона — защитить интересы компаний, их клиентов, сотрудников, кредиторов и акционеров, приводит газета слова регулятора.

Накануне поменять юридический адрес решил крупный банк Sabadell. Такое решение рассматривает и другая крупнейшая финансовая организация Испании — CaixaBank.

По данным агентства Reuters, перенести свою штаб-квартиру из Барселоны в Мадрид планировали также биофармацевтическая компания Oryzon, телекоммуникационная фирма Eurona и страховая компания Catalana Occidente.

Каталония — центр промышленности и туризма Испании. Там находятся производственные базы крупных транснациональных корпораций, таких как Volkswagen до Nestle и самый быстрорастущий морской порт в Европе.

По итогам референдума независимости Каталонии 90% избирателей проголосовали за выход региона из состава Испании. Еще 7,8% выступили против этого, а 2,2% бюллетеней были испорчены. Власти Каталонии 4 октября сообщили, что независимость будет объявлена в течение нескольких дней.

Конституционный суд Испании 6 октября отменил заседание парламента Каталонии, запланированное на 9 октября. На нем власти собирались обсудить итоги референдума о независимости.