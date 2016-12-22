В Минкультуры Крыма отказались запрещать показ «Матильды»

Фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» не будут запрещать к прокату в кинотеатрах Крыма, поскольку для этого нет оснований. Об этом сообщила министр культуры региона Арина Новосельская, передает ТАСС

«Никакого запрета не будет и не может быть. Министерство культуры не регулирует деятельность крымских кинотеатров, большинство из которых находятся в частной собственности. Их собственники самостоятельно формируют свой репертуар», — сказала Новосельская. По ее словам, единственный документ, который регулирует правоотношения в этом вопросе, — это федеральное прокатное удостоверение. Новосельская подчеркнула, что картина получила удостоверение в Министерстве культуры.

Она отметила, что была на предпремьерном показе ленты в одном из симферопольских кинотеатров. Там же присутствовали представители комитета по культуре Госсовета Крыма, депутаты регионального парламента и общественной палаты, а также представители духовенства и дома Романовых.

Член президиума Госсовета Крыма и председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что не существует никаких причин запрещать прокат картины. «Это художественный, а не документальный фильм, и он не порочит имя Романовых. Фильм дает возможность задуматься о человеческих ценностях дружбы и любви. Конечно, там есть выдумки, в фильме, но они никого не порочат и не унижают», — заявил Черняк.

Советник канцелярии главы Российского императорского дома Романовых Владислав Пилькевич заявил, что фильм «Матильда» должен быть показан в России. «Это позиция Российского императорского дома и великой княгини Марии Владимировны. Она категорически против, чтобы были какие-то ограничения по показу данного фильма. Лично мне фильм не понравился, но никаких оснований для запрета быть не должно», — отметил Пилькевич.

В августе прокуратура Крыма признала недействительным предупреждение надзорных органов Симферополя о недопустимости показа трейлера «Матильды» в кинотеатрах на полуострове. Заявление было сделано после того, как симферопольская прокуратура рассмотрела обращение депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая требовала запретить показывать трейлер картины.

В конце сентября Поклонская заявила, что некоторые «принципиальные прокуроры» Крыма, которые ослушались рекомендаций «не реагировать» на ситуацию вокруг «Матильды», были уволены и лишены гражданства. Адвокат Учителя Константин Добрынин предложил помощь одному из уволенных, зампрокурора Симферополя и советнику юстиции Александру Шкитову. Добрынин считает, что в действиях Поклонской присутствуют признаки состава преступления по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Фильм «Матильда» повествует об отношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II. Премьера картины назначена на 25 октября.