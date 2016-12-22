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Краснодарский Совет судей повторно проверит диплом судьи Хахалевой
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Краснодарский Совет судей повторно проверит диплом судьи Хахалевой
Общество, 18:17
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Краснодарский Совет судей повторно проверит диплом судьи Хахалевой

Краснодарский Совет судей вновь проверит подлинность диплома об окончании Тбилисского госуниверситета судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, сообщил представитель председатель совета Владимир Кисляк, передает «Интерфакс».

«В Совет судей поступило обращение от жительницы Краснодарского края Елены Дрюковой. Она выражает несогласие с результатами проведенной ранее проверки, связанной с дипломом о высшем юридическом образовании Елены Хахалевой», — заявил Кисляк.

После этого Совет судей решил провести новую проверку и направил повторные запросы для «устранения появившихся противоречий». Дрюкова является членом рабочей группы комиссии по выявлению нарушений земельного законодательства и прав фермеров при губернаторе Краснодарского края.

В своем обращении Дрюкова пишет, что Хахалева представила поддельный диплом о высшем образовании, передает агентство. В 2016 году Дрюкова в числе других активистов проводила в Краснодарском крае «Тракторный марш» — акцию протеста фермеров против рейдерских захватов сельхозземель.

В июле разгорелся скандал вокруг свадьбы дочери Хахалевой. Адвокат Сергей Жорин написал в своем Instagram, что стоимость торжеств составила $2 млн. На свадьбе выступали Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков. По словам Хахалевой, спонсором свадьбы стал ее бывший муж. Она отметила, что экс-супруг знаком с певцами «уже много лет». Сами исполнители заявляли, что выступали на свадьбе бесплатно. Позднее совет судей Краснодарского краевого суда сообщил, что на проведение свадьбы было потрачено только 5 млн руб.

В августе «Новая газета» писала, что Дрюкова и другие активисты обвинили Хахалеву в мошенничестве. Ее заподозрили в том, что она предоставила поддельный диплом при назначении на должность краевого судьи. Общественники направили обращения в Следственный комитет России (СКР), ФСБ и Генпрокуратуру. После проведения проверки зампредседателя краснодарского Совета судей Игорь Мищенко сообщил, что подлинность диплома Хахалевой была подтверждена.
Теги: Грузия , свадьба , Краснодарский край , судья Хахалева
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