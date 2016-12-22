Власти проверят все железнодорожные переезды после ДТП под Владимиром

Генпрокуратура организовала проверки безопасности железнодорожных переездов по всей России после ДТП с пассажирским автобусом под Владимиром, в результате которого погибли 16 человек. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

«К проведению проверочных мероприятий привлечены транспортные прокуроры. В ходе проверки будет дана комплексная оценка исполнению законодательства», — сказано в сообщении. Кроме того, Генпрокуратура намерена проверить работу Ространснадзора.

В свою очередь, в Ространснадзоре создали по поручению главы Минтранса Максима Соколова комиссию по расследованию столкновения пассажирского автобуса с поездом. Ее возглавит замглавы ведомства Сергей Васильев.

Авария с участием пассажирского автобуса и поезда «Санкт-Петербург — Нижний Новгород» произошла в ночь на 6 октября. Автобус, который следовал из Казахстана в Москву, сломался на железнодорожном переезде. Машинист поезда попытался экстренно остановить движение состава, но не смог.

По данным РЖД, поезд находился на расстоянии менее 400 м до переезда, скорость его движения составляла 90 км/ч. В результате аварии погибли 16 человек, в том числе один ребенок, все жертвы ДТП — пассажиры автобуса. Всего в салоне автобуса находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, которые являются гражданами Казахстана.

По факту столкновения Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Санкция по этой статье — до семи лет лишения свободы.