Полиция обыскала штаб Навального в Москве

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в столичном штабе политика Алексея Навального. Об этом говорится в посте сообщества «Команда Навального» в социальной сети «ВКонтакте».
Полицейские не стали называть причину обыска в московском штабе политика, указывается в сообщении. Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов подтвердил РБК информацию о проведении обыска в штабе Навального в Москве. «Полиция пришла с обыском, деталей пока у нас нет», — сказал он.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что не владеют информацией об обысках в штабе Навального в Москве. «Такой информации нет. Об этом ничего не известно», — заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее Московский городской суд оставил Навального под арестом. Симоновский суд Москвы 2 октября арестовал политика на 20 суток за «неоднократные призывы к несанкционированным акциям протеста». По словам Навального, его арест стал «подарком на путинский юбилей». Президенту Владимиру Путину 7 октября исполняется 65 лет.
Навальный 4 октября призвал свои штабы в 80 городах России провести акции протеста 7 октября. Главными требованиями митингов станут допуск Навального на президентские выборы в марте 2018 года и обеспечение политической конкуренции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил сторонникам Навального о том, что нарушения при организации и проведении митингов будут преследоваться по закону.
Команда Навального подала заявку на проведение нескольких митингов в Москве, однако городские власти отказали «без предоставления альтернативной площадки». После этого Навальный призвал своих сторонников выйти «на любую точку Тверской улицы» в столице.Предполагается, что пикет также пройдет в Санкт-Петербурге на Марсовом поле. Советник председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Иван Краснов рассказал РБК, что акция не согласована (заявка была подана еще в конце сентября). Позднее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что полиция Петербурга получила приказ жестко подавлять акции протеста 7 октября. Также 5 октября стало известно, что доступ на Марсово поле ограничили из-за «комплекса работ по содержанию объекта культурного наследия».