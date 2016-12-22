Полиция обыскала штаб Навального в Москве

Полицейские обыскали московский штаб оппозиционера Алексея Навального. Причина обыска не уточняется. В ГУ МВД по Москве сообщили, что им «ничего не известно» об обысках в штабе политика

Страница сообщества «Команда Навального» в соцсети «ВКонтакте»

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в столичном штабе политика Алексея Навального. Об этом говорится в посте сообщества «Команда Навального» в социальной сети «ВКонтакте».

Полицейские не стали называть причину обыска в московском штабе политика, указывается в сообщении. Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов подтвердил РБК информацию о проведении обыска в штабе Навального в Москве. «Полиция пришла с обыском, деталей пока у нас нет», — сказал он.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что не владеют информацией об обысках в штабе Навального в Москве. «Такой информации нет. Об этом ничего не известно», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее Московский городской суд оставил Навального под арестом. Симоновский суд Москвы 2 октября арестовал политика на 20 суток за «неоднократные призывы к несанкционированным акциям протеста». По словам Навального, его арест стал «подарком на путинский юбилей». Президенту Владимиру Путину 7 октября исполняется 65 лет.

Навальный 4 октября призвал свои штабы в 80 городах России провести акции протеста 7 октября. Главными требованиями митингов станут допуск Навального на президентские выборы в марте 2018 года и обеспечение политической конкуренции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил сторонникам Навального о том, что нарушения при организации и проведении митингов будут преследоваться по закону.

Команда Навального подала заявку на проведение нескольких митингов в Москве, однако городские власти отказали «без предоставления альтернативной площадки». После этого Навальный призвал своих сторонников выйти «на любую точку Тверской улицы» в столице.