Горбачев назвал правильным присуждение Нобелевской премии мира ICAN

Бывший президент СССР и лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев поприветствовал присуждение Нобелевской премии за 2017 год Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Об этом сообщает пресс-служба Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд).

Горбачев назвал выбор Нобелевского комитета правильным. «Надо постоянно напоминать о том, что такое ядерное оружие, и добиваться его ликвидации. Мир без ядерного оружия — другой цели быть не может!» — отмечается в заявлении.

Горбачев напомнил о совместном заявлении, которое было подписано им вместе с бывшим президентом США Рональдом Рейганом, в котором говорилось, что «ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя».

Он выразил обеспокоенность тем, что в военных доктринах снова допускают применение ядерного оружия.

Нобелевскую премию мира за 2017 год присудили ICAN за привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям применения ядерных бомб и снарядов и за «инновационные подходы к достижению запрета ядерного оружия на основе договоров».

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности при Совете Федерации Франц Клинцевич связал присуждение этой премии с ядерной программой Ирана и испытаниями КНДР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не расстроились, что Нобелевская премия мира не досталась Владимиру Путину. Представители исследовательского института мира в Осло и центра политических вопросов и иностранных дел Франции называли кандидатуру российского лидера среди возможных лауреатов премии в 2017 году.

​ICAN за последнее десятилетие пролоббировала ряд резолюций в ООН относительно ядерного разоружения, среди них: договор о запрете ядерного оружия (ДЗЯО). Ни одна крупная ядерная держава, включая Россию, так и не подписала его.

Горбачев был удостоен Нобелевской премии в 1990 году «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».