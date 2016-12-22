В столице эвакуировали Мосгордуму и здание редакции «Эха Москвы»

В Москве ​из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе эвакуировали здание, в котором находятся приемная Московской городской думы и приемная уполномоченного по правам человека в столице. Об этом написал Алексей Шапошников​, председатель Мосгордумы, на своей странице в Facebook.

Два звонка о минировании поступили в Мосгордуму в 10:43 и 10:44. После этого в Московский парламентско-общественный центр были вызваны сотрудники кинологической службы МВД и МЧС.

Проведя проверку, кинологи не обнаружили опасных предметов в здании. Эвакуированные сотрудники после этого вернулись к работе.

Из-за сообщения о заложенной взрывчатке также эвакуировали здание, в котором находится радиостанция «Эхо Москвы», заявила РБК одна из ее сотрудниц на условиях анонимности. Редакция расположена в доме №11 на Новом Арбате.

Но, как рассказал собеседник РБК, сотрудники редакции эвакуироваться не стали. «Сейчас наше здание эвакуировали. А [главный редактор «Эха Москвы» Алексей] Венедиктов сказал, что указания полиции не действуют на территории радиостанции , а действуют только его», — уточнил собеседник РБК.

Утром 6 октября московские власти менее чем за час получили около 30 сообщений о минировании. Среди прочего, поступали сообщения о заложенных бомбах в школах. После этого из учебных заведений были эвакуированы более 1,5 тыс. человек.

Также были эвакуированы здание Московской областной думы, управа Останкинского района, администрация муниципального округа Останкинский и здание Аналитического центра при правительстве, которое находится на проспекте Академика Сахарова.