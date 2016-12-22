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В Кремле прокомментировали решение Нобелевского комитета
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В Кремле прокомментировали решение Нобелевского комитета
Политика, 14:22
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В Кремле прокомментировали решение Нобелевского комитета

В Кремле не расстроились в связи с тем, что президенту России Владимиру Путину не присудили Нобелевскую премию мира. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

Ранее 6 октября Норвежский Нобелевский комитет назвал лауреатом Нобелевской премии мира за 2017 год Международную кампанию по отказу от ядерного оружия (ICAN).

ICAN прокомментировала присуждение ей Нобелевской премии мира
Общество

Ранее представители исследовательского института мира в Осло и центра политических вопросов и иностранных дел Франции среди возможных лауреатов премии 2017 года называли Владимира Путина.

«Я не стал бы давать никаких оценок решению нобелевского комитета <...> Вы знаете, что Россия — ответственный участник ядерного клуба. Хорошо известна наша позиция, которая неоднократно озвучивалась президентом Путиным в отношении важности и безальтернативности ядерного паритета», — заявил Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что такая позиция Москвы важна с точки зрения международной безопасности и стабильности. ​

Нобелевскую премию мира присудили борцам с ядерным оружием
Общество

Согласно решению Нобелевского комитета, награда присуждена ICAN за работу по привлечению внимания к катастрофическим последствиям применения ядерного оружия, а также «инновационные подходы к достижению запрета ядерного оружия на основе договоров».

Организация существует с 2007 года, и за последние десять лет ICAN пролоббировала несколько резолюций в ООН, касающихся ядерного разоружения. Среди последних инициатив — Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которое ни одна из крупных ядерных держав не подписала до сих пор. Россия утверждала, что не будет присоединиться к ДЗЯО, поскольку конвенция не отвечает интересам российской национальной безопасности.

Теги: Владимир Путин , Кремль , Нобелевская премия , Дмитрий Песков
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