В Кремле прокомментировали решение Нобелевского комитета

В Кремле не расстроились в связи с тем, что президенту России Владимиру Путину не присудили Нобелевскую премию мира. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

Ранее 6 октября Норвежский Нобелевский комитет назвал лауреатом Нобелевской премии мира за 2017 год Международную кампанию по отказу от ядерного оружия (ICAN).

Ранее представители исследовательского института мира в Осло и центра политических вопросов и иностранных дел Франции среди возможных лауреатов премии 2017 года называли Владимира Путина.

«Я не стал бы давать никаких оценок решению нобелевского комитета <...> Вы знаете, что Россия — ответственный участник ядерного клуба. Хорошо известна наша позиция, которая неоднократно озвучивалась президентом Путиным в отношении важности и безальтернативности ядерного паритета», — заявил Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что такая позиция Москвы важна с точки зрения международной безопасности и стабильности. ​

Согласно решению Нобелевского комитета, награда присуждена ICAN за работу по привлечению внимания к катастрофическим последствиям применения ядерного оружия, а также «инновационные подходы к достижению запрета ядерного оружия на основе договоров».

Организация существует с 2007 года, и за последние десять лет ICAN пролоббировала несколько резолюций в ООН, касающихся ядерного разоружения. Среди последних инициатив — Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которое ни одна из крупных ядерных держав не подписала до сих пор. Россия утверждала, что не будет присоединиться к ДЗЯО, поскольку конвенция не отвечает интересам российской национальной безопасности.