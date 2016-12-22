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В Москве эвакуировали здание Аналитического центра при правительстве
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В Москве эвакуировали здание Аналитического центра при правительстве
Общество, 12:00
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В Москве эвакуировали здание Аналитического центра при правительстве

В Москве эвакуировали здание Аналитического центра при правительстве (проспект Академика Сахарова, 12), сообщил РБК его сотрудник и подтвердил участник конференции, проходившей в это время в здании. В центр «позвонили террористы», говорит один из собеседников РБК, всех находившихся внутри пришлось вывести на улицу.

В это время в здании проходила конференция «Экономическая политика: выбор стратегии и вопросы тактики», которую организовала Ассоциация независимых центров экономического анализа. Выступить успели три человека, после этого «сразу же всех выгнали», говорит участник конференции. По программе мероприятие должно продлиться до вечера.

Всего за последний час в различные учреждения Москвы поступило 30 анонимных звонков о минировании в зданиях. По словам источника ТАСС, среди заминированных объектов есть школы, детские сады и административные здания. Как сообщали РБК очевидцы, эвакуация проводилась в школах №199 и №2104, в комитете по архитектуре и градостроительству Москвы.

По данным «Интерфакса», всего эвакуированы около 1,5 тыс. человек.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
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Массовые атаки «телефонных террористов» по всей России начались в сентябре — неизвестные предупреждали о минировании торговых центров, образовательных учреждений и административных зданий. 5 октября ФСБ заявила, что установила лиц, причастных к организации волны ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах, прокатившейся по 50 регионам России. «Это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей», — сообщил глава ФСБ Александр Бортников. Общий ущерб от «телефонного терроризма» глава ФСБ оценил в 300 млн руб.

Теги: эвакуация , аналитический центр при правительстве
Главное
За час власти Москвы получили почти 30 сообщений об угрозе взрыва Общество
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