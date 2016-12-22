Из-за ДТП под Владимиром нарушился график движения трех поездов

Из-за столкновения под Владимиром поезда и автобуса нарушен график движения трех поездов. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«В Москву с опозданием на один час прибыл пассажирский поезд №91 Северобайкальск — Москва и на 55 минут — №35 Нижний Новгород — Москва. В настоящее время с отклонением от графика до 40 минут следует одна электричка №6903 Петушки — Москва», — рассказал представитель МЖД.

Остальные поезда дальнего следования и пригородного сообщения Горьковского направления выполняют рейсы по расписанию. Отмечается, что движение поездов на участке происшествия организовано по соседним путям.

В пресс-службе МЖД РБК сообщили, что в 10:47 мск поезд сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород, попавший в ДТП, продолжил следовать по маршруту с отклонением графика в семь часов. Перед отправлением были обследованы железнодорожные пути и заменен локомотив.

Собеседник РБК уточнил, что пассажиры и локомотивная бригада поезда в ДТП не пострадали. «За медицинской помощью никто не обращался», — заявили в пресс-службе МЖД.

В то же время о нарушении в графике пригородных электричек из-за ДТП под Владимиром рассказал РБК житель города Железнодорожный Евгений. «Езжу на работу на электричке, это Горьковское направление. Из-за [аварии] сместилось расписание пригородных электричек. Электрички ездят не по расписанию, а не понятно, как. Люди в замешательстве и не знают, в какую электричку садиться, непонятно, когда и какая поедет. Диспетчер по громкой связи сначала говорит одно, через 10 минут совершенно другое. Была неразбериха. На работу я попал с 30-минутным опозданием», — пояснил Евгений.

Жительница Орехово-Зуево Мария Галкина в разговоре с РБК также отметила нарушение в графике пригородных поездов. «Электричка, которая [по расписанию отправляется] из Орехово-Зуево в 07:20 мск, сначала была отменена, но потом около 07:27 мск все же пошла. Следом, с небольшим опозданием, прошел и Владимирский экспресс, который должен был отправиться в 07:39 мск», — пояснила Галкина.

В ночь на 6 октября поезд №60, следовавший из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, столкнулся с пассажирским автобусом Merсedes в Петушинском районе Владимирской области. Автобус, который направлялся из Казахстана в Москву, сломался на железнодорожном переезде. Машинисту поезда не удалось остановить состав с помощью экстренного торможения.

В автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, которые являются гражданами Казахстана. Жертвами аварии, по данным СК, стали ехавшие в автобусе 16 человек, в том числе один несовершеннолетний. Пострадали 15 граждан Узбекистана.