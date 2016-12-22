ЕС ввел антидемпинговые пошлины для российских металлургов

Еврокомиссия утвердила окончательный размер антидемпинговых пошлин на горячекатаный прокат российских металлургических компаний.

Для Магнитогорского металлургического комбината размер пошлины составил 33%, для «Северстали» — 5,3%, для НЛМК — 15%. Ставки пошлин рассчитывались, исходя из оценок демпинговой маржи производителей, говорится в сообщении в официальном журнале Евросоюза.

Также были введены пошлины против производителей проката из Ирана, Украины и Бразилии.

Решение ввести антидемпинговые пошлины было принято по итогам расследования, которое показало, что стоимость проката от российских компаний была ниже €472,3 за тонну.

В 2015 году на ЕС, по подсчетам эксперта KPMG Дмитрия Смолина, приходилось 33% российского экспорта горячекатаного проката, или 2,1 млн т примерно на $900 млн. В 2016 году объем был аналогичным, но за первое полугодие 2017 года на фоне антидемпингового расследования продажи в Европе сократились до 400 тыс. т, подсчитали ранее аналитики БКС, которые прогнозируют перенаправление экспорта на другие рынки после введения пошлин.

В «Северстали» отметили, что объемы импорта горячекатаного проката в ЕС остаются практически неизменными, а текущая цена на 60% выше, чем была в период расследования.

«Это еще раз подтверждает, что влияние импорта из конкретных стран на ситуацию в металлургической отрасли ЕС было минимально. Общемировая конъюнктура и катастрофически низкий уровень цен в тот период одинаково влияли на всех представителей отрасли в мире. Выводы Еврокомиссии о нанесении ущерба ошибочны и де-факто они признали это, отменив минимальную цену. В данном расследовании, в отличие от проведенного ранее антидемпингового расследования по холоднокатаному прокату, Комиссия ЕС использовала собственные данные ПАО «Северсталь». В итоге компания получила минимальную из всех экспортеров демпинговую маржу», — заявили РБК в компании.