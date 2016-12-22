МВД назвало причину столкновения поезда с автобусом под Владимиром

Столкновение автобуса с поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области, в результате которого, по данным регионального минздрава, погибли 19 человек, произошло из-за поломки автобуса. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по Владимирской области.

«По уточненной информации, у автобуса «Mercedes» произошла поломка. В момент столкновения автобус находился на железнодорожном переезде на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.

По информации МВД, в результате ДТП погибли более десяти человек, все они находились в автобусе. В настоящий момент на месте происшествия работают полицейские. Выясняются обстоятельства ДТП и личности погибших.

Поезд столкнулся с автобусом на регулируемом железнодорожном переезде в Петушинском районе Владимирской области в 3:39 мск 6 октября. Пассажирский автобус, в салоне которого находились 56 человек, заглох на переезде. Машинист поезда № 60 Санкт-Петербург — Нижний Новгород попытался применить экстренное торможение, но не смог остановить поезд.

В региональном Минздраве агентству «Интерфакс» сообщали, что в результате происшествия погибли 19 человек. Пять человек госпитализировали, в их числе двое детей. Все Еще 34 человек, которые выжили в ДТП, разместили в пунктах временного проживания, рассказали в ведомстве.



