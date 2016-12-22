Число жертв ДТП во Владимирской области увеличилось до 19 человек

В результате столкновения пассажирского поезда с автобусом на железнодорожном переезде во Владимирской области погибло 19 человек, заявили в региональном Минздраве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как уточнили в ведомстве, 34 человека, выживших в аварии, размещены в пунктах временного проживания. Пять человек было госпитализировано. «Двое мужчин и двое детей находятся в реанимации, еще один мужчина проходит лечение в отделении травм», —рассказали в региональном Минздраве.

ДТП на регулируемом железнодорожном переезде в Петушинском районе Владимирской области произошло в 3:39 6 октября. Пассажирский автобус, в котором находилось 56 человек, заглох на переезде. Машинист поезда № 60 Санкт-Петербург — Нижний Новгород попытался применить экстренное торможение, но не смог остановить состав. В аварии выжили 34 человека.

Как сообщили в РЖД, из-за столкновения движение поездов осуществляется только по одному пути. Задержаны поезда Нижний Новгород — Москва и Северобайкальск — Москва.





