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Из-за ДТП на переезде во Владимирской области задержали движение поездов
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Из-за ДТП на переезде во Владимирской области задержали движение поездов
Общество, 06:34
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Из-за ДТП на переезде во Владимирской области задержали движение поездов

Из-за ДТП на железнодорожном переезде в районе станции Покров Владимирской области задержаны поезда «Ласточка» (Нижний Новгород — Москва) и Северобайкальск — Москва. Об этом говорится в пресс-релизе РЖД, который есть у РБК.

Как сообщает РЖД, ДТП произошло в 3:39 на оборудованном железнодорожном переезде в Петушинском районе Владимирской области. Автобус, пересекая железнодорожное полотно, заглох на путях. Дежурный по переезду включил заградительный сигнал для водителей локомотивов. Несмотря на то, что машинист поезда № 60 Санкт-Петербург — Нижний Новгород применил экстренное торможение, состав все равно столкнулся с автобусом.

В результате столкновения есть погибшие и раненые. Как сообщает ТАСС, погибли 16 человек. Ранены 14 человек, двое детей находятся в реанимации. Всего в автобусе находилось 56 человек.

В настоящее время, как следует из сообщения РЖД, движение на данном участке железной дороги идет только по одному пути.

Как сообщают в ГУ МЧС по Владимирской области, на месте инцидента работают расчеты спасателей и бригады скорой медицинской помощи.

Теги: ДТП , Владимирская область , железнодорожные переезды
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При столкновении автобуса и поезда под Владимиром погибли 16 человек Общество
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