В Киеве назвали возможные потери при «силовом» сценарии в Донбассе

За десять дней наступательной операции в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют 12 тыс. человек, из которых около 3 тыс. могут быть убиты, заявил начальник Генштаба страны Виктор Муженко. Об этом сообщает газета «Украинская правда».

По словам Муженко, при активных наступательных боевых действиях с применением авиации на 2,3 тыс потерь военнослужащих будет приходиться до 10 тыс. мирного населения. По его словам, к такой оценке пришли во время учений с применением специальных методик. Он заключил, что в целом украинское вряд ли готово к силовому решению вопроса в Донбассе.

В то же время он подчеркнул, что ВСУ готовы к активным действиям, если рассматривать их в контексте наличия вооружений и системы управления.

В первый раз Муженко называл такую же цифру возможных потерь ВСУ в первые дни возможной активной операции в Донбассе в 2016 году. Тогда начальник Генштаба Украины отметил, что гипотетическое масштабное наступление может завершиться победой, но только в случае перекрытия границ непризнанных ЛНР и ДНР с Россией.

Всего, как заявил в августе Муженко, безвозвратные потери ВСУ за три года конфликта составили 2307 военнослужащих. Ранены оказались 8185 солдат и офицеров.