За неделю у границ России заметили 17 иностранных самолетов-разведчиков

За неделю вдоль границ воздушного пространства России провели полеты 17 иностранных самолетов-разведчиков, сообщает официальный печатный орган Минобороны газета «Красная звезда».

Согласно отчету «Вооруженные силы России за неделю», 15 разведывательных полетов пришлось на Западное стратегическое направление и два — на Арктическое. Кроме того, ​один иностранный самолет был перехвачен у границ воздушного пространства страны. Также военное ведомство сообщило, что разведку вели пять иностранных военных кораблей.

Нарушений границы зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что 29 сентября Минобороны заявило о девяти перехватах иностранных самолетов-разведчиков за неделю. Всего за указанный период разведку вели 58 иностранных летательных аппаратов, 46 из которых совершали свои полеты на Западном стратегическом направлении