Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,92 57,55 EUR Нал. 67,94 67,33 USD Бирж. 57,70 +0,01 EUR Бирж. 67,52 -0,30 USD ЦБ. 57,58 -0,20 EUR ЦБ. 67,78 -0,16 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4290,98 -22,52 ММВБ 2088,32 +0,54% РТС 1144,05 +0,61% Brent 56,94 -0,09% DJIA 22775,39 +0,50% Nasdaq 6585,36 +0,78% FTSE 7507,99 +0,54%
За неделю у границ России заметили 17 иностранных самолетов-разведчиков
Лента новостей
В США выразили «обеспокоенность» планами Эр-Рияда купить у Москвы С-400 02:37, Политика За неделю у границ России заметили 17 иностранных самолетов-разведчиков 02:34, Политика Минтранс заявил о передаче части маршрутов «ВИМ-Авиа» другим компаниям 02:02, Общество Суд отказался запрещать использовать данные заемщиков из «ВКонтакте» 01:37, Технологии и медиа В Саудовской Аравии спецслужбы разгромили готовившую теракт ячейку ИГ 01:26, Политика В Amnesty заявили о нарушениях при обысках у работников «Открытой России» 00:49, Политика Минобороны заявило о сокращении занятой ИГ территории до 10% в Сирии 00:41, Политика Фридман рассказал о приобретенной на первые заработанные деньги покупке 00:11, Бизнес Суд вновь арестовал главу штаба Навального на 20 суток 00:10, Политика СМИ рассказали о намерении Трампа аннулировать «ядерную сделку» с Ираном 05 окт, 23:51, Политика WSJ рассказала о похищении российскими хакерами данных АНБ 05 окт, 23:14, Политика Пятизвездочный визит: почему саудовский король решил приехать в Москву 05 окт, 23:06, Политика СКР возбудил уголовное дело после гибели четырех рабочих в пожаре на НПЗ 05 окт, 22:33, Общество Компания Фридмана купит половину месторождения в Мексике за $404 млн 05 окт, 22:19, Бизнес Арест главы Олимпийского комитета Бразилии связали с 16 слитками золота 05 окт, 22:14, Общество В Госдуме рассказали о казни второго попавшего в Сирии в плен казака 05 окт, 22:03, Политика Путин поддержал увеличение прибавки баллов к ЕГЭ за личные достижения 05 окт, 21:57, Политика В полиции Украины рассказали о подготовке покушения на Авакова 05 окт, 21:56, Политика Главу УИК оштрафовали на 100 тыс. руб. за попытку вброса на выборах 05 окт, 21:52, Общество Правительство ограничит риски ВЭБа и АИЖК 05 окт, 21:36, Финансы Задержали второго подозреваемого по делу об обрушении трапа в Пулково 05 окт, 21:31, Общество МИД осудил осквернение памятника советским воинам в Польше 05 окт, 21:19, Общество Левандовски побил рекорд Роналду в отборочном цикле чемпионата мира 05 окт, 21:14, Спорт Путин назвал главное действующее лицо в истории России 05 окт, 21:04, Политика США заявили об исходящих от России и Китая угрозах в космосе 05 окт, 20:51, Политика ФСБ установила подозреваемых по делу о «массовом минировании» в России 05 окт, 20:43, Политика Потеря «Независимости»: переживет ли автодилер уход BMW и Volvo 05 окт, 20:38, Бизнес Для бывшего замминистра культуры Пирумова запросили 5 лет за хищения 05 окт, 20:30, Общество
За неделю у границ России заметили 17 иностранных самолетов-разведчиков
Политика, 02:34
0
За неделю у границ России заметили 17 иностранных самолетов-разведчиков

За неделю вдоль границ воздушного пространства России провели полеты 17 иностранных самолетов-разведчиков, сообщает официальный печатный орган Минобороны газета «Красная звезда».

Согласно отчету «Вооруженные силы России за неделю», 15 разведывательных полетов пришлось на Западное стратегическое направление и два — на Арктическое. Кроме того, ​один иностранный самолет был перехвачен у границ воздушного пространства страны. Также военное ведомство сообщило, что разведку вели пять иностранных военных кораблей.

Нарушений границы зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что 29 сентября Минобороны заявило о девяти перехватах иностранных самолетов-разведчиков за неделю. Всего за указанный период разведку вели 58 иностранных летательных аппаратов, 46 из которых совершали свои полеты на Западном стратегическом направлении

Теги: Минобороны , самолеты-разведчики
Главное
ФСБ установила подозреваемых по делу о «массовом минировании» в России Политика
Материалы по теме
Минобороны отчиталось о девяти перехватах самолетов-разведчиков за неделю Политика
Минобороны отчиталось о пяти перехватах самолетов-разведчиков за неделю Политика
Минобороны сообщило о 8 вылетах самолетов ПВО на перехват целей у границ Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку