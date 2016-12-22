СМИ рассказали о намерении Трампа аннулировать «ядерную сделку» с Ираном

В то же времяПрезидент США Дональд Трамп планирует объявить об аннулировании международной «ядерной сделки» с Ираном как не отвечающую национальным интересам страны, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации издания, Трамп выступит с соответствующим заявлением Конгрессу 12 октября, где представит обновленную стратегию США в отношении Ближнего Востока. «Администрация с нетерпением ждет момента, когда сможет поделиться деталями нашей стратегии в отношении Ирана», — заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Майкл Антон.

Как рассказали The Washington Post в Белом доме, неназванные советники президента по национальной безопасности в последние несколько недель выступают за отмену ядерной сделки. В то же время, источники газеты подчеркнули, что это не окончательная информация, и планы администрации Трампа в отношении Ирана могут измениться.

После того, как новая стратегия будет представлена, она будет рассматриваться в Конгрессе в течение 60 дней. Даже заявление, как сообщает газета, само по себе не является расторжением сделки. Однако оно может начать процесс пересмотра решения о снятии санкций в отношении Ирана.

О том, что администрация Трампа готовит новую, «агрессивную» политику в отношении Ирана, сообщило Reuters 12 сентября. Новая стратегия должна бстать ответом на поддержку Ираном шиитских движений на Ближнем Востоке и ведение «прокси-войн» в Сирии и Йемене. До этого американский президент ввел санкции единым пакетом против Ирана, КНДР и России, что в Тегеране посчитали нарушением «ядерной сделки». Иран пообещал ответить на «любые неверные движения» в отношении подписанного в 2015 году соглашения.

Представитель Евросоюза (одной из сторон, подписавшей «ядерную сделку») по вопросам внешней политики Федерика Моргерин 21 сентября заявила о том, что соглашение остается в силе. 4 октября послы стран Евросоюза встретились с американскими сенаторами для обсуждения ситуации с иранской ядерной программой. Целью встречи было разработать план, чтобы сохранить «ядерную сделку» в силе.

Соглашение с Ираном о заморозке его ядерной программы в обмен на снятие международных стран заключено в июле 2015 года. Его подписантами стали страны "шестерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) с одной стороны и Тегеран - с другой.