В Петербурге перед акцией Навального закрыли Марсово поле

В Санкт-Петербурге ограничили доступ на Марсово поле из-за проводящихся там работ, сообщает «Фонтанка». Это произошло за день до проведения там несогласованной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Доступ на площадь ограничен с 5 октября. По периметру Марсова поля установили ограждения, на котором висит объявление, предупреждающее о проведении «комплекса работ по содержанию объекта культурного наследия». Ответственным за работы является «Садово-парковое предприятие «Центральное». Как отмечает издание, рабочие, присутствующие на площади, занимаются расчисткой дорожек.

В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга пояснили, что работы направлены на поддержание «открыточного вида» города. Представители комитета уточнили, что это особенно важно с учетом того, что ПМЭФ-2108 будет сдвинут на более ранний срок из-за чемпионата мира по футболу. В ведомстве подчеркнули, что работы не связаны с политикой.

Кроме того, «Фонтанка» пишет, что местные образовательные учреждения стремятся отвлечь учащихся от участия в несанкционированной акции. Так, в РОНО, куда корреспондент издания позвонил, представившись завучем одной из школ города, порекомендовали напомнить учащимся об ответственности и при возможности организовать параллельно какое-либо культурное мероприятие. В одной из школ Фрунзенского района Санкт-Петербурга, утверждает издание со ссылкой на слова родителей, предложили 7 октября отправить детей на просмотр фильма «Крым» или на экскурсию в город Пушкин.

Навальный призвал своих сторонников провести протестные акции в 80 городах 7 октября, в субботу, в день рождения президента России Владимира Путина. Главное мероприятие, по планам оппозиционера, должно пройти на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Участники акций намерены потребовать власти допустить Навального к выборам президента в марте 2018 года, а также обеспечить политическую конкуренцию.

В ответ в Кремле напомнили, что проведение несогласованных акций карается по закону.

Сам Навальный 2 октября был приговорен к 20 суткам административного ареста за призывы к несанкционированным акциям. Он был задержан в Москве 29 сентября, когда собирался на митинг в Нижний Новгород.