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Госдуме предложили уточнить закон об оскорблении чувств верующих
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Госдуме предложили уточнить закон об оскорблении чувств верующих
Политика, 19:14
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Госдуме предложили уточнить закон об оскорблении чувств верующих

Депутат от КПРФ Олег Смолин внес в Госдуму законопроект, направленный на уточнение рамок действия закона об оскорблении чувств верующих. Как следует из текста документа, размещенного в электронной системе Госдумы (pdf*), наказывать предлагается только за нарушения, допущенные «во время и в местах проведения религиозных обрядов, собраний и церемоний».

Как подчеркивает Смолин в пояснительной записке, эта инициатива направлена на защиту «установленных Конституцией Российской Федерации гарантий свободы мысли и слова».

«Каждый имеет право свободно распространять в том числе атеистические, антиклерикальные и антирелигиозные убеждения, если при этом он не совершает действий, нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, и не посягает на права и свободы других», — говорится в документе.

При этом, по мнению Смолина, сейчас закон об оскорблении чувств верующих недостаточно четко определяет, «каким образом может быть нарушено право на свободу совести и вероисповедания путем оскорбления религиозных чувств верующих». Как отмечает депутат, широкое толкование этого закона «явно посягает на свободу слова и свободу передачи, производства и распространения информации».

Для того, чтобы избежать этого, Смолин предложил ограничить действие ч.1 ст. 148 Уголовного кодекса. Согласно поправке, действия, оскорбляющие чувства верующих, признаются правонарушением только тогда, когда они совершены «во время и в местах проведения религиозных обрядов, собраний и церемоний».

«Только в этом случае такие действия можно рассматривать как воспрепятствование свободе совести и вероисповедания, то есть как нарушение конституционных прав и свобод граждан», — поясняет Смолин.

Тем не менее, негативный отзыв на законопроект уже дали аппарат правительства и Верховный суд. Так, в правительстве заявили, что «действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, должны оставаться под уголовно-правовым запретом вне зависимости от места и обстоятельств их совершения». В Верховном суде также отметили, что ч. 2 ст. 148 подразумевает особую ответственность за оскорбление чувств верующих в местах, предназначенных для проведения религиозных церемоний, например, храмах.

Статья об оскорблении чувств верующих была введена в Уголовный кодекс в 2013 году. Максимальное наказание по этой статье подразумевает заключение сроком до трех лет. Поправки были внесены в УК после акции панк-рок-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя в 2012 году.

Теги: Госдума , оскорбление чувств верующих , Олег Смолин
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