ВЭБ сообщил о выборе дефолтной стратегии в отношении «Тракторных заводов»

Внешэкономбанк (ВЭБ) будет придерживаться «дефолтной стратегии» в отношении концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). Об этом, как передает ТАСС, заявил глава ВЭБа Сергей Горьков по итогам заседания наблюдательного совета.

​«По КТЗ у нас принято решение по дефолтной стратегии, я думаю, это важное решение в части данного большого предприятия. Сейчас наша задача — обеспечить, тем не менее, чтобы заводы не остановились, работали и продолжали свою деятельность», — заявил Горьков.

Ранее в поддержку банкротства КТЗ выступил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Он пояснил, что считает невозможным финансовое оздоровление предприятия. «Предприятие находится в крайне тяжелом финансовом положении, там огромные долги», — заявил он. При этом Чемезов отметил, что «Ростех» будет претендовать на часть предприятий концерна в счет образовавшегося долга.

Ранее, 27 сентября, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что набсовет ВЭБа отказался от реструктуризации долгов КТЗ и намерен объявить о процедуре банкротства концерна. Долг КТЗ перед кредиторами уже превысил 85 млрд руб.

В структуру КТЗ входят предприятия, занимающееся производством сельскохозяйственной, военной и промышленной техники. Так, в состав концерна в числе прочих входят Красноярский завод комбайнов, Алтайский моторный завод и Липецкий завод гусеничных тягачей. Оборонные активы концерна, в списке которых был Курганмашзавод, в марте были выведены из-под управления КТЗ и переданы Уралвагонзаводу (УВЗ) под управлением госкорпорации «Ростех».