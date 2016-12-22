Минобороны опубликовало видео удара «Калибрами» по ИГ

Министерство обороны России опубликовало видео удара крылатыми ракетами «Калибр» по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Дейр-эз-Зоре в Сирии.

Видео: Минобороны России‏ / Twitter

Ранее 5 октября Минобороны сообщало, что подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» выпустили 10 крылатых ракет «Калибр» по ИГ. Целью атаки были командные пункты террористов, крупные склады боеприпасов, ангары с бронетехникой в районе города Меядин. Эти «наиболее важные объекты ИГ» российская разведка установила в течение последней недели.



По данным министерства, все объекты были уничтожены. В ведомстве добавили, что террористам был «нанесен существенный урон как в живой силе, так и технике».

​В конце сентября ракетоносцы Ту-95МС нанесли удары по объектам ИГ и «Джабхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в России). Удары были нанесены ракетами Х-101. По данным Минобороны, были уничтожены командные пункты, склады боеприпасов и техника террористов.

Подлодка «Великий Новгород» 22 сентября нанесла удары «Калибрами» по объектам в сирийской провинции Идлиб. Были уничтожены пункты управления и базы подготовки боевиков в этой местности.