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Конституционный суд Испании заблокировал заседание парламента Каталонии
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Конституционный суд Испании заблокировал заседание парламента Каталонии
Каталония хочет независимости, 16:49
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Конституционный суд Испании заблокировал заседание парламента Каталонии

Испанский конституционный суд отменил заседание парламента Каталонии 9 октября, на котором должны были обсуждаться итоги референдума о независимости региона, пишет El Pais. Как поясняет издание, таким образом планируется предотвратить одностороннее провозглашение независимости в региональном парламенте.

Заседание парламента Каталонии было намечено на 9 октября, понедельник. Как стало известно ранее, на нем должен присутствовать глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон. При этом каталонская леворадикальная партия «Кандидатура народного единства» (CUP) сообщала, что на сессии представительного органа может быть объявлено о независимости региона от Испании.

Иск о блокировании заседания парламента в Конституционный суд был подан Социалистической партией Испании, выступающей за единство страны. В партии, объясняя иск, подчеркнули, что если заседание будет проведено, и на нем будет объявлено о независимости, это приведет к нарушению Конституции.

​Власти Каталонии и представители Каталонского парламента уже официально предупреждены о решении суда. При этом власти Испании напомнили им, что если решение суда будет проигнорировано, они будут привлечены к ответственности.

Столкновения с полицией на референдуме в Каталонии. Фоторепортаж Еще 11 фото
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Референдум о независимости Каталонии был проведен в воскресенье, 1 октября. Его проведению пытались воспрепятствовать власти Испании и полиция, которая блокировала избирательные участки. В столкновениях с полицией пострадали более 800 человек.

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Согласно итогам референдума, 90% участников проголосовали за независимость региона, 7,8% — против, а 2,2% бюллетеней были повреждены или не заполнены. Власти Каталонии пообещали провозгласить независимость в течение нескольких дней после публикации официальных результатов.

Теги: Испания , Каталония
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