В Ростове-на-Дону задержали координатора штаба Навального

Полиция задержала члена движения «Открытая Россия» и координатора штаба Навального в Ростове-на-Дону Анастасию Дайнеко, рассказала РБК координатор ростовского отделения «Открытой России» Анастасия Шевченко.

«Она позвонила мне в 14:45 и сказала, что на выходе на улицу ее задержал заместитель начальника Центра по борьбе с экстремизмом. Знаю, что она доставлена в Пролетарский ОВД, сейчас туда вызвали адвоката. Анастасия не знает причины задержания, но на нее уже ранее составлены два протокола за участие в несанкционированных митингах», — рассказала Шевченко.

В Пролетарском ОВД рассказали РБК, что Дайнеко в отделении у них нет. «В нашем отделе такой девушки нет», — заявил РБК дежурный Пролетарского ОВД.

«ОВД Информ» 13 июля сообщал, что Дайнеко была приговорена к 20 часам общественных работ Ленинским районным судом в Ростове-на-Дону за участие в несогласованном пикете. Также по этому же делу проходили активисты «Открытой России» Федор Лаптев и координатор штаба Алексея Навального Елена Куликова. Их суд оштрафовал на 20 тыс. руб.

В четверг, 5 октября, стало известно, что у членов «Открытой России» прошли обыски. Они проводились у главного редактора сайта движения Вероники Куцылло, у родственника председателя движения «Открытая Россия» Александра Соловьева, у системного администратора редакции Артема Минуса и у дочери главного редактора Центра управления расследования Андрея Коняхина.

В Следственном комитете заявили, что следственные действия проводились в рамках проверки финансирования «Открытой России». В ведомстве отметили, что движение проверяется по делу в отношении бывших основных акционеров и руководителей ЮКОСа о хищении нефти. В СК отметили, что во время расследования этого дела были получены доказательства, «которые позволили признать нежелательными четыре иностранные организации». Они финансировали лиц, которые связаны с «Открытой Россией», рассказали в ведомстве. В СК уточнили, что обыски проходят у тех сотрудников движения, которых, по мнению Следственного комитета, финансируют из-за рубежа организации Михаила Ходорковского.

В апреле Генеральная прокуратура признала зарегистрированное в Великобритании движение «Открытая Россия» нежелательным. В ведомстве отметили РБК, что признание организации нежелательной не скажется на работе российской «Открытой России».