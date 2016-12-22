Активист в Краснодаре отсудил компенсацию за условия содержания в полиции

Краснодарский краевой суд взыскал 3 тыс. руб. с регионального управления Федерального казначейства в пользу оппозиционного активиста Алексея Никитина за «пыточные условия содержания» в спецприемнике УМВД по Краснодару. Об этом РБК рассказал его адвокат Алексей Глухов. Никитин был задержан 26 марта во время антикоррупционного митинга в Краснодаре.

«Во-первых, это отсутствие прогулочного дворика, что противоречит федеральному закону, согласно которому полагается прогулки не менее одного часа. Прокурор также установил эти нарушения. Во-вторых, там беда с туалетом и все курят, что противоречит требованиям закона об административном аресте», — заявил Глухов.

Адвокат добавил, что рассчитывал на победу, поскольку «единичные случаи взыскания по России есть — и по спецприемникам, и по полицейским участкам, и везде, конечно, также скромные суммы».

Глухов также заявил, что направлена жалоба в ЕСПЧ в связи с административным арестом Никитина за участие в акции против коррупции.

В Краснодаре 26 марта прошел несанкционированный антикоррупционный митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального «Он вам не Димон». Как сообщал РБК Краснодар, полиция задержала 100 человек, в том числе координатора регионального штаба Навального Мирослава Вальковича. По данным РБК, большинство задержанных были отпущены в течение одного-двух часов.

Антикоррупционные митинги «Он вам не Димон» прошли 26 марта в Москве и десятках российских городах. Участники акции выступили с требованием к властям начать расследование в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева по фактам его деятельности, показанной в документальном фильме Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон».