Премьер-министр Ирака призвал курдов стать частью правительственных войск

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал ополченцев курдских формирований пешмерга стать частью иракских вооруженных сил. Об этом он заявил по итогам встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном в Париже, передает Reuters.



«Я призываю пешмерга остаться частью сил Ирака под юрисдикцией федеральных властей, чтобы гарантировать безопасность граждан. Тогда мы сможем восстановить эти зоны», — сказал аль-Абади.

Глава иракского правительства подчеркнул, что Багдад не хочет вооруженного конфликта с курдами. «Мы не хотим столкновения, но федеральная власть должна превалировать, и никто не может посягать на ее полномочия», — подчеркнул аль-Абади.



Как отмечает Reuters, глава кабинета министров Ирака прибыл во Францию с двухдневным визитом по приглашению Макрона.

Во вторник, 3 октября, аль-Абади предложил Иракскому Курдистану совместно управлять спорными территориями, в том числе Киркуком, где находятся крупные нефтяные месторождения. Глава правительства Ирака заявил, что курды обязаны признать «высший авторитет» Багдада во время заключения соглашения. В конце сентября иракский парламент предлагал аль-Абади взять спорные территории под контроль властей с помощью военной операции.

В Иракском Курдистане 25 сентября состоялся референдум, по итогам которого большинство его жителей выступили за создание независимого государства. Итоги плебисцита не были официально признаны. Против референдума выступили Ирак, Турция и Иран. В свою очередь, Багдад принял решение прекратить авиасообщение со столицей Иракского Курдистана Эрбилем.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг референдума в Курдистане, отметил, что между Россией и курдами исторически сложились «добрые отношения». «Мы ничего не провоцируем и никого ни к чему не подталкиваем», — заметил Путин. Россия не будет вмешиваться «в эти процессы», подчеркнул президент. Он сказал, что в своих заявлениях Москва призывает найти решение курдского вопроса, которое будет приемлемо для обеих сторон.