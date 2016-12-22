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Набиуллина заявила о необходимости новых бизнес-моделей для банков
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Набиуллина заявила о необходимости новых бизнес-моделей для банков
Финансы, 12:54
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Набиуллина заявила о необходимости новых бизнес-моделей для банков

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в рамках форума инновационных финансовых технологий «Финополис» (FINOPOLIS) заявила, что российским банкам нужны новые бизнес-модели на основе цифровых технологий. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По ее словам, важно, чтобы государство взяло на себя создание инфраструктуры новых цифровых финансов, которая снизит издержки для новых участников финансовых сервисов.

«Но мы при этом знаем, что многие компании прежде всего финансового сектора, обладающие большими ресурсами, сами готовы создавать такие инфраструктуры. И считаю, что они сделают это быстрее на рыночной основе, чем это будет делаться под эгидой регулятора», — уточнила Набиуллина.

Оппоненты говорят, что если такие инфраструктурные услуги будут создаваться на базе двух-трех рыночных игроков, это может привести к монополии нового типа, добавила она. Этот вопрос, по словам главы ЦБ, достаточно горячо обсуждается на разных площадках.

Многие российские банки сокращают точки физического присутствия, сказала Набиуллина. Банки стали присутствовать в соцсетях, пересмотрели свой взгляд на отношения с клиентами. Она добавила, что ЦБ видит прогноз Брета Кинга (автора книги «Банк 3.0») о том, что банковские услуги будут доступны в любое время и в любом месте.

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Сейчас в России работают несколько онлайн-банков: «Тинькофф», Рокетбанк, Touch Bank. У «Альфа-Групп» теперь также есть свой digital-банк.

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report опубликовало ежегодный рейтинг мобильных банков за 2017 год. Топ-3 заняли банк «Тинькофф», ​Бинбанк и Почта Банк.

Теги: Центробанк , Эльвира Набиуллина , FINOPOLIS
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