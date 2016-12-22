Сломавшийся во Внуково-2 трап король привез с собой из Саудовской Аравии

Делегация Саудовской Аравии привезла с собой трап-эскалатор, который сломался в правительственном терминале Внуково-2 в Москве, когда король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд по нему спускался из самолета. Об этом РБК сообщила советник управляющего делами президента России Елена Крылова.

На вопрос о причинах, из-за которых сломался трап, она ответить не смогла. В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Внуково Мария Шаравина комментировать поломку трапа не стала. Она пояснила, что вопросы, связанные с терминалом Внуково-2, относятся к компетенции Управления делами президента.

Король Саудовской Аравии впервые прибыл с официальным визитом в Москву 4 октября. Он вышел из самолета и начал спускаться по трап-эскалатору, когда тот внезапно остановился. Аль Сауд подождал некоторое время, после чего решил спуститься самостоятельно.

Во время своего визита король Саудовской Аравии проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. В пресс-службе Кремля сообщали, что лидеры стран рассмотрят совместные шаги по наращиванию двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также подпишут совместные документы. С Аль Саудом 6 октября также проведет встречу премьер-министр Дмитрий Медведев.



Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что встреча лидеров России и Саудовской Аравии станет «поворотным пунктом» в отношениях между двумя странами и «выведет сотрудничество на новый уровень, обеспечивающий плодотворный вклад в стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке». Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, в свою очередь, назвал визит короля в Россию историческим событием.

