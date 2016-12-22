В ЛНР опровергли продажу угля Польше

Поставки угля не осуществляются в Польшу или куда-либо за пределы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) кроме России. Об этом заявили РБК в пресс-службе Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности (Минтоплива) республики.

«Уголь, который вывозится с территории ЛНР, в связи с экономической блокадой Украины не может поступать на территорию этой страны, он поступает на территорию России. Дальнейшая судьба данного вида топлива нам неизвестна», — рассказали в пресс-службе.

Польское издание Dziennik сообщало 4 октября, что в Польшу было поставлено 11 т антрацита из Луганской народной республики. В сообщении говорится, что уголь в страну ввезла фирма Doncoaltrade. Издание со ссылкой на польский государственный реестр судов уточняет, что фирма с 2012 года зарегистрирована в Катовицах. Ее председателем и главным акционером указан бывший вице-министр энергетики ЛНР Александр Мельничук. Издание отмечает, что провело проверку и выяснило, что это — компания-призрак, а на звонки ее дирекция не отвечает.

Позже министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский ​в эфире польского телевидения подтвердил, что в республику была поставлена 11-тонная партия угля из Донбасса. Он отметил, что это сделала «какая-то маленькая фирма» из Донбасса и поставили столько, сколько один энергоблок потребляет в день.