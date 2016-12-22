Сбербанк заключил соглашение о предоставлении облачных сервисов Microsoft

Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве в России с Microsoft о предоставлении кредитной организацией более 80 облачных услуг. Об этом говорится в сообщении, которое поступило в РБК.

Сегмент малого и среднего бизнеса уже может использовать облачный сервис SberOffice на базе Office 365, в который входят офисные программы (Excel, Word, Outlook и другие), средства коммуникации и совместной работы (Skype для бизнеса, SharePoint, Teams), инструменты аналитики (Power BI) и приложения для автоматизации обычных бизнес-процессов некрупных компаний сферы услуг (StaffHub и Bookings).

Облачными сервисами на базе Microsoft Azure смогут воспользоваться 1,4 млн банковских клиентов из разных индустрий. Например, сервисы по распознаванию лиц и эмоций (можно использовать для авторизации и оценки удовлетворенности посетителей), инструменты для работы с большими данными и интернетом вещей. Также для клиентов Сбербанка станут доступны сервисы, которые позволяют проводить мониторинг и сервисы защиты информации (находящиеся в облаке, на мобильных устройствах и в локальной инфраструктуре).

В январе 2016 года компания Microsoft сообщала, что в ближайшие три года потратит $1 млрд на подключение к своим «облачным ресурсам» 70 тыс. некоммерческих организаций (НКО) и 900 исследовательских центров университетов.