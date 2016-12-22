Минобороны обнародовало видео удара по боевикам «Джабхат ан-Нусры»

Минобороны обнародовало видеозапись удара ВКС по боевикам запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, в результате которого были ликвидированы 49 человек, в том числе семь командиров группировки. Видео опубликовал на своем сайте телеканал RT.

О ликвидации 49 членов группировки «Джабхат ан-Нусра» в результате удара российских ВКС Минобороны сообщило утром 5 октября. В числе погибших оказались семь лидеров группировки.

Бомбардировщик Су-34 нанес удар по месту сбора полевых командиров «Джабхат ан-Нусры». Военные также уничтожили крупнейший заглубленный арсенал боевиков, отмечали в Минобороны. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, в арсенале хранилось «более тысячи тонн» боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии.

В оборонном ведомстве также отмечали, что лидер террористической группировки Абу Муххамет аль-Джуляни впал в кому. Накануне, 4 октября, Конашенков сообщил, что аль-Джуляни находится в критическом состоянии после удара российской авиации. В результате удара погибли 12 командиров боевиков. Когда именно российские военные нанесли удар, в Минобороны не уточнили, однако отметили, что о местоположении аль-Джуляни узнали еще 3 октября.

Агентство Reuters со ссылкой на сирийскую оппозицию, местных жителей, кому уже удалось бежать, и Сирийский центр мониторинга прав человека в Лондоне сообщало, что в ночь на 5 октября были убиты по меньшей мере 60 мирных жителей, которые пытались пересечь на лодках реку Евфрат в Дейр-эз-Зоре в попытке бежать от боев. По информации источников агентства, предположительно, удары по мирным жителям нанесли российские ВКС.