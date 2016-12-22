Экс-губернатор Приморского края прокомментировал свою отставку

Владимир Миклушевский, ​освобожденный от должности губернатора Приморского края по собственному желанию, объяснил журналистам свою отставку, передает ТАСС.

«Решение президентом принято, решение это согласованное. Было заявление по собственному желанию, связанное с тем, что я предполагаю сменить место работы», — заявил экс-губернатор. Политик при этом заявил, что возвращается в Москву.

По словам Миклушевского, решение о замене главы Приморского края состоялось в рамках кадровой ротации, которую проводит президент Владимир Путин. Экс-глава региона заявил, что на своем посту придерживался «той же позиции, создавая кадровый лифт».

«У меня была хорошая команда, кто бы что ни говорил. Безусловно, возникали трудности, но они возникают везде. И, наверное, мало времени. Чтобы выполнить все задуманное — минимум десять лет. Но судьба распорядилась иначе», — подчеркнул Миклушевский.

Путин освободил от должности губернатора Приморья 4 октября. Как рассказал источник РБК, Миклушевский написал заявление еще 29 сентября, на его место назначен гендиректор ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко.

Как пояснял источник РБК, отставка губернатора была предрешена из-за конфликта с силовиками и потери федеральных покровителей — группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и братьев-бизнесменов Ковальчуков. Кроме того, один из приморских бизнесменов сообщил РБК, что причиной отставки также стал его конфликт с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, и то, что Миклушевский так и не смог консолидировать местные элиты.