Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,23 57,45 EUR Нал. 68,50 67,59 USD Бирж. 57,69 -0,21 EUR Бирж. 67,82 -0,24 USD ЦБ. 57,78 -0,15 EUR ЦБ. 67,94 -0,05 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4216,15 -97,52 ММВБ 2077,09 +0,01% РТС 1137,14 +0,64% Brent 55,77 +0,09% DJIA 22658,37 +0,07% Nasdaq 6534,17 +0,04% FTSE 7467,58 -0,01%
Падчерица главы «Ростеха» стала совладелицей аптечной сети «Мега Фарм»
Лента новостей
Секретные расходы бюджета по безопасности станут рекордными за 12 лет 00:00, Экономика Падчерица главы «Ростеха» стала совладелицей аптечной сети «Мега Фарм» 04 окт, 23:47, Бизнес В Дагестане спецслужбы убили двух боевиков 04 окт, 23:41, Общество Смена штаба: что новый закон разрешит Порошенко делать в Донбассе 04 окт, 23:29, Политика «Закон Яровой» предложили отсрочить из-за программы «Цифровая экономика» 04 окт, 23:28, Технологии и медиа СМИ узнали об опровержении боевиков «Джабхат ан-Нусры» ранения их лидера 04 окт, 23:19, Общество «Драконовские полномочия»: как Франция усилит борьбу с терроризмом 04 окт, 22:53, Политика В НАТО заподозрили Россию во взломе личных смартфонов военных 04 окт, 22:51, Политика В центре Одессы совершили покушение на зампредседателя областного совета 04 окт, 22:49, Общество Минприроды пообещало проверить организаторов «фестивалей светошаров» 04 окт, 22:33, Общество Потери «Интуриста» от краха «ВИМ-Авиа» достигли почти 500 млн руб. 04 окт, 22:25, Бизнес Главу районного отдела СКР по Тверской области задержали за взятку 04 окт, 22:21, Общество Полиция произвела контролируемый взрыв на станции метро в Лондоне 04 окт, 22:05, Общество Глава «Интуриста» — РБК: «у «ВИМ-Авиа» были значимые прорывы» 04 окт, 21:58, Интервью Человек Володина: как назначение Сергея Неверова изменит расклад в Думе 04 окт, 21:55, Политика Google показала смартфоны Pixel 2 и Pixel XL 2 04 окт, 21:44, Технологии и медиа Путин освободил от должности губернатора Приморья 04 окт, 21:41, Политика Президент «Анжи» рассказал об «убийстве» команды в матче с «Зенитом» 04 окт, 21:40, Спорт СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября в Петербурге 04 окт, 21:27, Политика В России решили легализовать привлечение денег на ICO 04 окт, 21:22, Технологии и медиа ЦРУ рассекретило документы о запуске СССР первого спутника Земли 04 окт, 21:13, Общество В Киеве задержали корреспондента НТВ 04 окт, 21:08, Политика В ДНР прокомментировали законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса 04 окт, 21:05, Политика РФПИ и саудовский PIF создадут фонд высоких технологий объемом $1 млрд 04 окт, 21:04, Бизнес Жена Караченцова рассказала о неоперабельной опухоли у актера 04 окт, 20:49, Общество Москалькова проверит данные о подмене «казненных» в Чечне 04 окт, 20:33, Общество Начальник полиции Москвы ушел со своей должности 04 окт, 20:20, Политика Сенатор предложил ограничить рекламу гомеопатии 04 окт, 20:17, Общество
Падчерица главы «Ростеха» стала совладелицей аптечной сети «Мега Фарм»
Бизнес, 04 окт, 23:47
0
Падчерица главы «Ростеха» стала совладелицей аптечной сети «Мега Фарм»

Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова стала совладелицей аптечной сети «Мега Фарм», входящей в инвестиционную группу «Марафон Групп». Об этом сообщает портал Vademecum со ссылкой на данные базы СПАРК.

Из базы данных СПАРК следует, что АО «Фармапт», принадлежащее Игнатовой, 20 сентября 2017 года стало владельцем 25,01% акций ООО «ФК Аптеки» — холдинговой компании аптечной сети «Мега Фарм». Сумма сделки не раскрывается.

«Для меня это профильная инвестиция Я давно искала партнерство, в котором мой бизнес мог бы развиваться и расти, и хорошо, что им стало сотрудничество с «Мега Фарм», где собрались признанные эксперты отрасли», — приводит портал комментарий Игнатовой, данный через представителя «Марафон Групп».

Согласно базе данных СПАРК, Игнатова зарегистрировала фармацевтическое предприятие АО «Фармапт» 20 января 2017 года.

Падчерица главы «Ростеха» стала известна в 2016 году, попав на страницы календаря производителя автомобильных шин Pirelli. Об этом тогда написала газета «Ведомости». Источник в окружении Чемезова тогда же подтвердил РБК, что его падчерица снялась для календаря.

Аптечная сеть «Мега Фарм» входит в инвестиционную группу «Марафон Групп» бывшего президента А1 Александра Винокурова. Холдинг развивает дистрибьютора «СИА Групп», фармпроизводителей «Синтез» и «Биоком», производителя Sanitelle «Бентус Лаборатории» и изготовителя вакцин «Форт».

«Мега Фарм» развивает бренды аптек «Да, здоров» и «А-Мега», которые работают в ретейле X5 Retail Group («Карусель», «Пятерочка», «Перекресток»). В июле РБК со ссылкой на заявление компании писал, что «Мега Фарм» получит преимущественное право аренды площадей на территориях супермаркетов «Азбука вкуса» и будет развивать аптеки под эксклюзивным брендом «Азбука Life» в течение десяти лет​. 

Совместное лечение: зачем «Ростех» и «Марафон Групп» объединяют активы
Бизнес

В августе «Ростех» и «Марафон групп» объявили об объединении фармацевтических активов для «создания производителя и поставщика лекарств федерального масштаба». 

Падчерица главы «Ростеха» Анастасия Игнатова стала известна в 2016 году, попав на страницы календаря производителя автомобильных шин Pirelli. Об этом тогда написала газета «Ведомости». Источник в окружении Чемезова тогда же подтвердил РБК, что его падчерица снялась для календаря.

Теги: Сергей Чемезов , аптеки , Анастасия Игнатова , Мега Фарм
Главное
Секретные расходы бюджета по безопасности станут рекордными за 12 лет Экономика
Материалы по теме
Инвестгруппа Александра Винокурова откроет аптеки в «Азбуке вкуса» Бизнес
«Магнит» открыл первые собственные аптеки Бизнес
Прибыль «Аптечной сети «36,6» выросла впервые за два года Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку