Падчерица главы «Ростеха» стала совладелицей аптечной сети «Мега Фарм»

Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова стала совладелицей аптечной сети «Мега Фарм», входящей в инвестиционную группу «Марафон Групп». Об этом сообщает портал Vademecum со ссылкой на данные базы СПАРК.



Из базы данных СПАРК следует, что АО «Фармапт», принадлежащее Игнатовой, 20 сентября 2017 года стало владельцем 25,01% акций ООО «ФК Аптеки» — холдинговой компании аптечной сети «Мега Фарм». Сумма сделки не раскрывается.

«Для меня это профильная инвестиция Я давно искала партнерство, в котором мой бизнес мог бы развиваться и расти, и хорошо, что им стало сотрудничество с «Мега Фарм», где собрались признанные эксперты отрасли», — приводит портал комментарий Игнатовой, данный через представителя «Марафон Групп».

Согласно базе данных СПАРК, Игнатова зарегистрировала фармацевтическое предприятие АО «Фармапт» 20 января 2017 года.

Падчерица главы «Ростеха» стала известна в 2016 году, попав на страницы календаря производителя автомобильных шин Pirelli. Об этом тогда написала газета «Ведомости». Источник в окружении Чемезова тогда же подтвердил РБК, что его падчерица снялась для календаря.

Аптечная сеть «Мега Фарм» входит в инвестиционную группу «Марафон Групп» бывшего президента А1 Александра Винокурова. Холдинг развивает дистрибьютора «СИА Групп», фармпроизводителей «Синтез» и «Биоком», производителя Sanitelle «Бентус Лаборатории» и изготовителя вакцин «Форт».



«Мега Фарм» развивает бренды аптек «Да, здоров» и «А-Мега», которые работают в ретейле X5 Retail Group («Карусель», «Пятерочка», «Перекресток»). В июле РБК со ссылкой на заявление компании писал, что «Мега Фарм» получит преимущественное право аренды площадей на территориях супермаркетов «Азбука вкуса» и будет развивать аптеки под эксклюзивным брендом «Азбука Life» в течение десяти лет​.

В августе «Ростех» и «Марафон групп» объявили об объединении фармацевтических активов для «создания производителя и поставщика лекарств федерального масштаба».

Падчерица главы «Ростеха» Анастасия Игнатова стала известна в 2016 году, попав на страницы календаря производителя автомобильных шин Pirelli. Об этом тогда написала газета «Ведомости». Источник в окружении Чемезова тогда же подтвердил РБК, что его падчерица снялась для календаря.