РФПИ и саудовский PIF создадут фонд высоких технологий объемом в $1 млрд

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) создадут совместный фонд высоких технологий объемом $1 млрд. Об этом «РИА Новости» сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы объявим о новой платформе в сфере высоких технологий с Суверенным фондом Саудовской Аравии. Объем подразумевается в $1 млрд с саудовской стороны», — заявил Дмитриев. Соглашение должно быть подписано 5 октября. По его словам, стороны рассматривают российские технологические компании, которые могли бы успешно развиваться в других странах. В их число также входит «Яндекс».

«Речь идет не о венчурном инвестировании с большими рисками на ранней стадии, а об успешных компаниях, которые имеют контракты, но могли бы получить доступ к клиентской базе Ближнего Востока и кратно увеличить рост за счет инвестиций нашего технологического фонда с саудитами», — отметил Дмитриев. Он подчеркнул, что ранее PIF вложил более $60 млрд в технологический фонд Vision Fund, созданный совместно с Softbank.

Ранее Дмитриев рассказал, что PIF станет соинвестором дублера Кутузовского проспекта в Москве. «Наши саудовские партнеры зайдут в ряд платных дорог в России, в том числе в крупный проект по строительству платной дороги в Москве», — подчеркнул Дмитриев. По данным «Интерфакса», PIF будет участвовать в холдинге РФПИ И УК «Лидер». Основные условия участия объявят 5 октября во время первого в истории визита короля Саудовской Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауда Аравии в Россию.

Аль Сауд прибыл в Москву вечером 4 октября. Завтра он встретится с президентом Владимиром Путиным и обсудит ряд вопросов по наращиванию двусторонних отношений в различных сферах. Затем 6 октября он проведет встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Министр иностранных дел Саудовской Аравии назвал визит короля страны в Россию историческим событием.