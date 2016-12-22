В Москву впервые прибыл король Саудовской Аравии

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые прибыл с официальным визитом в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет короля прибыл в правительственный терминал «Внуково-2». Там его встретили спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов и посол страны в Москве Абдуррахман ар-Расси.

Во время своего визита в Россию Аль Сауд проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. «Лидеры рассмотрят совместные шаги по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах», — сообщили ТАСС в пресс-службе Кремля. Также Путин и Аль Сауд должны будут подписать ряд совместных документов в энергетике, инфраструктурном строительстве и сфере высоких технологий.

«Особое внимание будет уделено положению дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на урегулирование сохраняющихся в регионе конфликтных ситуаций», — подчеркнули в пресс-службе Кремля. В пятницу, 6 октября, с Аль Саудом встретится премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава МИД Сергей Лавров в интервью газете Asharq Al-Awsat сообщил, что встреча лидеров России и Саудовской Аравии станет «поворотным пунктом в наших отношениях и выведет сотрудничество на новый уровень, обеспечивающий плодотворный вклад в стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке». Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал визит Аль Сауда в Россию «историческим» событием.

В рамках визита саудовского короля пройдет инвестиционный форум, в котором примут участие более 200 компаний, в том числе национальный нефтедобытчик Saudi Aramco. Также 2-8 октября в Москве пройдет Неделя культуры Саудовской Аравии. В число мероприятий войдут выставки, показ кинокартин саудовских режиссеров, выступления народных ансамблей и дегустация национальных блюд.