В мэрии Москвы ответили на призыв Навального провести акции протеста

Законодательство запрещает встречаться с политиками, не являющимися депутатами, заявил РБК первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник. Так он прокомментировал призывы оппозиционного политика Алексея Навального провести акции в центре Москвы 7 октября.

«В рамках действующего закона проведение публичных мероприятий в виде встречи граждан с политиками, кроме встречи депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов с избирателями, не предусмотрено», — сказал Олейник.

В департамент поступили пять уведомлений о проведении митингов-встреч граждан с политиком Алексеем Навальным 6, 7 и 8 октября «с целью информирования о его деятельности», рассказал Олейник. Заявленное количество человек составляет до 15 тыс. По его словам, заявки подали на проведение акций на площадях Яузские ворота, Революции, Тверская застава и Пушкинской. Здесь везде "отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия в форме митинга с заявленным количеством участников в указанные дни», отметил замруководителя департамента.

В мэрии также находятся на рассмотрении уведомления на 6, 7, 8 октября о проведении пикетов «с целью информирования граждан о мнении Навального о социально-экономической ситуации в России и необходимых мерах по противодействию коррупции» с численностью до 5 человек, добавил Олейник.

«В данной ситуации, думаю, прокуратурой будет вынесено предостережение и вместе с тем правоохранительные органы в случае нарушения общественного порядка могут привлекать к административной ответственности допустивших нарушения», — заключил чиновник.

Ранее Навальный призвал свои штабы в 80 городах России провести массовые пикеты 7 октября. Навальный отметил, что главными требованиями акций станет допуск его к выборам президента в марте 2018 года и обеспечение политической конкуренции.

Митинг также должен состояться на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Советник председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Иван Краснов сообщил РБК, что эта акция протеста не согласована. По его словам, заявка на проведение митинга поступила в конце сентября. «Попытки ее организовать и провести будут незаконными», — отметил Краснов.

Обращаясь к своим московским сторонникам, Навальный призвал их прийти «на любую точку Тверской улицы», поскольку власти города отказали в проведении митинга «без предоставления альтернативной площадки».

Суд арестовал Навального 2 октября на 20 суток за «неоднократные призывы к несанкционированным акциям протеста». По мнению политика, его арест стал «подарком на путинский юбилей». Президенту Владимиру Путину 7 октября исполнится 65 лет.