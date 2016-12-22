«Газпромнефть» открыла новое нефтяное месторождение на Сахалине

На шельфе Сахалина компания «Газпромнефть» открыла новое нефтяное месторождение, извлекаемые запасы которого составляют 70–80 млн т. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель правления компании Александр Дюков.

«Мы недавно закончили строительство поисково-оценочной скважины на шельфе Сахалина, это северо-восточный участок шельфа, участок Аяшский. Мы провели испытания скважины, подтвердили нефтеносность, получили нефтяной приток», — сообщил Дюков.

По его словам, геологические запасы месторождения, по разным оценкам, составляют 250 млн т, но «уже сейчас можно говорить об извлекаемых запасах в размере 70–80 млн т». Дюков отметил, что пик нефтедобычи составит 5–6 млн т в год и назвал эту цифру «достаточно серьезной».

Аяшский лицензионный участок в Охотском море является частью перспективного проекта «Сахалин-3» и находится рядом с месторождениями проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

В конце сентября источник РБК сообщал о согласии «Газпрома» на поставку 2,3 млрд куб. м газа в год для будущего НПЗ «Роснефти» в Находке. Его запустят в 2021–2022 годах. В обмен «Роснефть» предоставит «Газпрому» сырье для развития проекта «Сахалин-2». Три федеральных чиновника подтвердили РБК эти данные. Газ для проекта возьмут с одного из месторождений проекта «Сахалин-1», 20% которого подконтрольно «Роснефти».