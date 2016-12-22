Медведев возложил на Крым надежду по импортозамещению фруктовых саженцев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал постепенно перейти к полному импортозамещению саженцев фруктовых деревьев и возложил особую надежду в этом вопросе на Крым. Об этом он заявил на агропромышленной выставке «Золотая осень-2017», сообщает ТАСС.

На стенде Крыма Медведеву показали образцы местных яблок. Премьер-министр отметил возможности для развития производства фруктов на полуострове. «Потенциал колоссальный. С зерном у нас всё хорошо, рекордный урожай за всю историю, но зерно мы можем в разных местах выращивать, а фрукты — нет. Поэтому на Крым особая надежда», — сказал он.

На стенде Ставропольского края Медведеву показали российские саженцы яблонь и попросили оказывать господдержку только тем садам, которые используют отечественные материалы. «Мы к этому будем стремиться, но для этого нужно, чтобы наши материалы были все надлежащего качества», — ответил премьер-министр.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Александр Ткачев сообщил Медведеву, что через пять лет Россия будет полностью обеспечена своими саженцами. «Надо в спокойном режиме, но к этому стремиться», — подчеркнул глава правительства.

Медведев также отметил важность принятия закона об органической продукции, добавив, что «он завис у нас где-то в аппаратах». Он также похвалил агрохолдинг «Мираторг» за масштабные инвестиции в мясное скотоводство, высказался за развитие Тимирязевской академии как главного аграрного университета России и призвал провести ее модернизацию.

РБК Юг в конце августа сообщал, что на Кубани планируют вырастить порядка 4,1 млн штук саженцев плодовых деревьев. Годом ранее в регионе вырастили 3,6 млн штук саженцев. Глава Минсельхоза Краснодарского края Федор Дерека сообщал, что рост числа саженцев стал возможным из-за увеличения числа новых садов в регионе. Так, в 2016 году было посажено 1643 га новых садов, а в 2017 году площадь садов составит 1670 га.