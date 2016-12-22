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Брат опознал на видео плененного в Сирии «российского солдата»
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Брат опознал на видео плененного в Сирии «российского солдата»
Война в Сирии, 15:49
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Брат опознал на видео плененного в Сирии «российского солдата»

Брат члена «Боевого братства» Григория Цуркану Роман подтвердил, что на видео, распространенном 3 октября террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России), его родственник. Об этом сообщает Business FM.

В интервью радиостанции Роман Цуркану заявил, что видеоролик не постановка. Кроме того, он подтвердил, что Григорий Цуркану не является военнослужащим Минобороны, а в Сирии находился в составе частной военной компании. По его словам, брат не раз бывал в Сирии, а в нынешней командировке находился с мая.

Личность Григория Цуркану радиостанции также подтвердили его родители.

Ранее Цуркану опознали представители всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». В организации обещали оказать его семье «всю необходимую поддержку».

Представители ИГ разместили видео с участием двоих «российских солдат» на связанном с боевиками Amaq News Agance 3 октября. Один из мужчин в ролике представился уроженцем Ростовской области Романом Заболотным, а находящегося рядом с ним человека назвал уроженцем Домодедовского района Григорием Цуркану. По его словам, они оба попали в плен при контрнаступлении ИГ в районе населенного пункта Эш-Шула.​

В Минобороны России заявили, что военнослужащие не были захвачены в плен в Сирии. Начальник штаба Аксайского юрта Войска Донского Иван Василенков заявил РБК, что в опубликованном боевиками ролике опознал человека, похожего на казака Романа Заболотного.

Теги: Сирия , пленные , "Исламское государство"
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